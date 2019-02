Directeur middenschool in Zelzate preventief geschorst na gerechtelijk onderzoek Jeffrey Dujardin

16 februari 2019

08u39 0 Zelzate De populaire directeur van de middelschool van het Gemeenschapsonderwijs in Zelzate, K.S. is preventief geschorst. Er loopt een gerechtelijk onderzoek tegen de man, in afwachting van het resultaat werd hij geschorst.

De recherche kwam vorige week op de school van S. langs en de man werd opgepakt bij hem thuis. Waarover het onderzoek gaat, kan het parket van Oost-Vlaanderen momenteel niet communiceren, ook vanuit de school is er weinig duidelijkheid. De leerlingen van de school kregen een brief mee over de preventieve schorsing.

