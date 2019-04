Deceuninck Quick-Step klaar voor Scheldeprijs dankzij havermout-bananencake van ‘Den Hof’ Renners inspecteren keuken en zien dat het goed is Kristof Vereecke

10 april 2019

08u10 0 Zelzate De renners van Deceuninck Quick-Step zijn klaar voor de start van de Scheldeprijs straks in Terneuzen. Ze staan aan de start met een geheim wapen: de havermout-bananencake van hotel-restaurant ‘Den Hof’ in Zelzate.

Voor het tweede jaar op rij is Terneuzen de startlocatie voor de Scheldeprijs met finish in Schoten. De Nederlander Fabio Jakobsen verdedigt z’n titel tegen de snelle benen van Kittel, Greipel, Ackermann en Philipsen. Hij heeft daarbij een geheim wapen: de havermout-bananencake van hotel-restaurant ‘Den Hof’ in Zelzate. De renners van het Deceuninck Quick-Stepteam mochten gisterennacht als eerste de nieuwe luxekamers van het bekende hotel-restaurant in Zelzate testen. Na hun avondmaal brachten ze ook een bezoek aan de vernieuwde keuken. Iljo Keisse en co zagen en proefden dat het goed was. Ze maakten dan ook met veel plezier even tijd om met het ‘Zelzate Geweldig’ logo op de foto te gaan. Bij ‘Den Hof’ duimen ze vandaag alvast allemaal voor een overwinning voor ‘The Wolf Pack’.