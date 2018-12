De Katte klinkt tijdens verbranding zwarte kat nu al op 2019 zonder onheil “Niet verbranden brengt ongeluk” Kristof Vereecke

27 december 2018

08u36 0 Zelzate Gisteren verbrandde volkswijk De Katte zijn ‘zwarte kat’. Het verbranden van de strooien pop is een jaarlijkse traditie die normaal gezien begin augustus, op het einde van de Katte Kermis, plaatsvindt.

Door de extreme droogte deze zomer moest het ritueel voor het eerst in meer dan zestig jaar uitgesteld worden. “Het niet verbranden van de zwarte kat brengt ongeluk”, klonk het bij de inwoners en dus werd dit jaar nog snel een nieuwe datum gezocht. Tweede kerstdag bleek ideaal. Gisteren verzamelden tientallen inwoners van de volkswijk aan café De Zwarte Kat voor een gezellige winterwandeling. Na de wandeling werd de zwarte kat ritueel verbrand. De Katte zou zichzelf niet zijn als nadien meteen ook al vervroegd geklonken werd op een schitterend 2019 zonder onheil. Ceremoniemeester Mario Van Hove bleek in zijn nopjes. “We zijn blij dat we het onheil op de valreep alsnog kunnen afwenden hebben”, knipoogde hij.