De Kastanje verliest erkenning (en mogelijk subsidie) 02 juni 2018

Lokaal dienstencentrum De Kastanje is zijn erkenning kwijt na een inspectie van het agentschap Zorg en Gezondheid. Volgens de inspecteurs is de kwaliteit van het aanbod onvoldoende. Daarnaast is er sprake van personeelstekort en zijn er administratieve tekortkomingen. Bovendien bezat de vorige centrumverantwoordelijke ook niet de juiste diploma's. Het centrum moet de deuren niet sluiten omdat een erkenning door het agentschap niet verplicht is. De kans is wel groot dat De Kastanje zijn subsidies verliest. Het OCMW-bestuur gaat in beroep tegen de beslissing.





(KVZ)