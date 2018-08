Dan toch geen verbranding van de zwarte kat 04 augustus 2018

02u23 0

Bij het afsluiten van Katte Kermis zal er komende dinsdag voor het eerst in 61-jaar geen 'zwarte kat' verbrand worden. Dat werd beslist na overleg met burgemeester, provinciegouverneur en brandweer. "Met deze hitte is het risico om een strooien pop in brand te steken gewoon te groot. Bovendien moeten we als gemeentebestuur het goede voorbeeld geven en geen ongeoorloofde risico's nemen", verduidelijkte burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) de moeilijke beslissing. Het feestcomité legt zich neer bij de beslissing, maar op De Katte wordt teleurgesteld gereageerd. "Het verbranden van de zwarte kat is traditie en is in het leven geroepen om onheil tegen te houden op De Katte. Hopelijk brengt deze beslissing geen ongeluk." (KVZ)