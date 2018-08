Cvba Wonen plant grote renovatiegolf 09 augustus 2018

Zelzate Huisvestingsmaatschappij cvba Wonen plant in 2019 een grote renovatiegolf. Zo wil het bijna alle huizen in de Schwarzenbeklaan en een deel van het Europaplein slopen om nieuwe sociale woningen te bouwen.

Naast slopen worden ook een aantal woningen grondig gerenoveerd. En dat is volgens sommige bewoners geen dag te vroeg. "De meeste huizen zijn hier meer dan vijftig jaar oud en dus wel aan vernieuwing toe", klinkt het in de wijk. In totaal worden 21 van de oude rijtjeshuizen vervangen door 18 appartementen en 11 gezinswoningen. In een latere fase zal cvba Wonen 29 huurwoningen vervangen.





Energiezuinig

Ook langs Zelzate-West wordt geïnvesteerd in nieuwe energiezuinige huizen. Vooral in de Sparrenstraat wil cvba Wonen tientallen sociale woningen vervangen door nieuwbouwappartementen of koopwoningen. In de Tunnellaan staat een gelijkaardige oefening op het programma. In de Krekelmuyter wil de cvba Wonen de komende jaren een vijftiental sociale koopwoningen realiseren. De cvba Wonen hamert er op dat het gaat voor nieuwe energiezuinige woningen met zonnepanelen, zonneboilers en veel isolatie.





(KVZ)