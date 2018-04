CVBA Wonen beheert vanaf 1 mei sociaal woonaanbod 16 april 2018

Vanaf 1 mei beheert niet het OCMW maar sociale huisvestingsmaatschappij cvba Wonen het sociale woonaanbod in Zelzate. Gisteren ondertekenden de huisvestingsmaatschappij en het OCMW de overdracht. Het OCMW werd zwaar op de vingers getikt door de overheid nadat er serieuze onregelmatigheden werden vastgesteld bij het toewijzen van sociale woningen. "We moeten durven toegeven dat we daar de knowhow, noch de tijd voor hebben", stelde OCMW-voorzitter Rik Laureys (CD&V-Vrij Zelzate). Freddy De Vilder, directeur bij CVBA Wonen, maakt zich sterk tegen 1 mei operationeel te zijn. De cvba Wonen zal instaan voor het verhuur en onderhoud van 50 seniorenwoningen, 8 studios en 1 woning. Ook de 27 nog te bouwen aanleunflats op de Rusthuislaan zullen onder de bevoegdheid van de cvba Wonen vallen. (KVZ)