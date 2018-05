Controle aan Nederlandse grens levert op 17 mei 2018

Bij een verkeersactie door de politie en de belastingdienst in Zelzate aan de grens met Nederland is dinsdagavond 16.360,85 euro geïnd aan achterstallige verkeersbelasting. Daarnaast werd ook een auto in beslag genomen van een chauffeur die het openstaande saldo niet kon betalen.





5.819 wagens werden met de ANPR-voertuigen van politiezone Puyenbroeck gecontroleerd. Daarbij werden er 29 hits geregistreerd voor niet-betaalde verkeersbelasting en één voor de verzekering. Daarnaast werden twee personen van Bosnische origine opgepakt omdat ze illegaal in het land verblijven. Ze kregen het bevel om het land te verlaten.





De controleactie spitste zich ook toe op eventuele illegale tewerkstelling over de grens. Ongeveer 50 auto's en busjes met werknemers werden ter controle uit het verkeer gehaald. De resultaten daarvan worden later bekend gemaakt. (WSG)