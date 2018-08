Comedy in opblaastent voor goed doel JOOST VAN HYFTE STEUNT MET TRY-OUTS KANKERVERENIGING KRISTOF VEREECKE

25 augustus 2018

02u29 0 Zelzate Comedian Joost Van Hyfte is een vat vol ideeën en dus kocht hij een opblaasbare tent om in Vlaanderen mee op te treden. En de opbrengst? Die schenkt hij aan Net&Men, een vzw die zich inzet voor kankerpatiënten en hun verwanten.

Van Hyfte noemde zich in een vorig interview met deze krant een C-, hooguit een B-komiek. Toch slaagt hij er al jaren in van zijn comedy te leven en zalen te vullen in Nederland en Vlaanderen. Hij barst dan ook van de ideeën. Zo vond hij onlangs de 'kopman' uit, een met de fiets aangedreven kippenspit. Zijn warmste idee haalde hij echter bij zijn goede vriend en voormalig zakenpartner Luc Schelfhout, die al een tijdje vecht tegen een Neuro Endocriene Tumor. Van Hyfte steunt Net&Men een vzw voor mensen met Neuro Endocriene Tumoren (NET) en Multipele Endocriene Neoplasie (MEN) en hun familie.





Dus trekt Van Hyfte met zijn opblaasbare tent Vlaanderen rond om met zijn comedy centen op te halen voor de vzw Net&Men. "Ik had ooit eens zo'n tent gezien op een event. Ik was er direct zot van. Het kost geen moeite om ze op te zetten en biedt plaats aan een 50-tal mensen. Een eigen reizend comedytheater zeg maar. Ideaal voor mijn try-outs. Omdat ik al lang iets wilde doen voor de vzw Net&Men besloot ik er een goed doel aan te koppelen. Mensen kunnen mij uitnodigen in hun tuin en ik speel dan gratis voor hun genodigden. Achteraf ga ik rond met de grote hoed en kunnen ze geven wat ze willen. Alles gaat integraal naar Net&Men."





Van Hyfte speelde al op een drietal locaties in Vlaanderen - donderdag stond hij in een tuin in Eppegem - en dat lijkt op te brengen.





Keukengeheimen

"Die drie try-outs brachten 1.562,13 euro op. Niet slecht. Het is een win-winsituatie. Ik moet sowieso oefenen voor mijn nieuwe zaalshow, tegelijkertijd steun ik er een goede maat mee. Het goede doel steunen door mensen naar slechte grappen te doen luisteren? Succesformule!"





Door al dat try-outen krijgt ook zijn nieuwe zaalshow 'Keukengeheimen' meer en meer vorm. "Spelen in een opblaastent zal daardoor afgebouwd worden, maar wie weet wat er nog volgt. De zaalshow wordt er alvast niet slechter door." Met Keukengeheimen graaft Van Hyfte in de wereld van de beroepen. "Ik verklap hoe het eraan toe gaat in de keuken, maar neem mijn publiek even graag mee naar de periode waarin ik foto's ontwikkelde voor Minute Colors. Heb jij enig idee hoeveel mannen een foto nemen van hun 'piet? Daar had je in de jaren negentig geen internet of sociale media voor nodig."