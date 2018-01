Colruytparking afgesloten door ingestorte gevel 30 januari 2018

02u48 0 Zelzate Een deel van de parking van warenhuis Colruyt aan de Westkade in Zelzate bleef gisteren urenlang afgesloten nadat een gevel van buur en schoenmaker Koen Schouten was ingestort.

In de vroege ochtend werd Koen opgeschrikt door een luide klap. Over een afstand van tien meter lagen bakstenen op de parking van Colruyt. De weersomstandigheden van de voorbije weken, met onder meer een hevige storm, hadden de muur verzwakt. De rukwinden van gisterenmorgen waren er te veel aan. "Gelukkig gebeurde het voor openingstijd", klinkt het bij werkmannen van Colruyt die de brokstukken opruimden. "Stel je voor dat die op geparkeerde auto's zou terecht gekomen zijn."





De brandweer besliste na overleg met de winkel een deel van de parking, 22 parkeerplaatsen, af te sluiten. "Colruyt heeft al laten weten dat het tussenbeide komt bij de herstelling. Toen de kledingzaak naast mijn deur werd afgebroken had het gevraagd een gevelmuur te plaatsen voor het zicht. Ik ben blij dat de wind de muur niet in de andere richting heeft geduwd. Anders was die op mijn lichtkoepel gevallen." (JEW)