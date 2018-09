Christophe Stienlet leidt debat met lijsttrekkers 03 september 2018

Donderdag 6 september organiseert Unizo Zelzate een groot lijsttrekkersdebat in cultuurcentrum 'De Brug'. Moderator van dienst is Christophe Stienlet. De 43-jarige Stienlet werd bij het grote publiek vooral bekend als Bartje in het VTM-kinderprogramma Schuif Af. Tijdens het voorbije WK voetbal in Rusland was Stienlet actief als stadionomroeper bij de wedstrijden van onze Rode Duivels.





Tijdens het debat zal Stienlet Frank Bruggeman (VLD-SD), Geert Asman (PVDA), Brent Meuleman (sp.a), Freddy De Vilder (Tezamen Zelzate), Martin Acke (N-VA), Rik Laureys (Zelzate Positief) en Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) het vuur aan de schenen leggen. Het verkiezingsdebat start om 19.30 uur. Inkom bedraagt 5 euro. Je kan het volledige debat ook live volgen via radio ZRO. (KVZ)





