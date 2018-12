Chirojongens kruipen in de huid van Jezus en zijn twaalf apostelen Chiro Brug pakt uit met originele eindejaarwensen Kristof Vereecke

30 december 2018

17u59 0 Zelzate De jongens van Chiro Brug pakken dit jaar uit met wel erg originele eindejaarswensen. Zo maakten ze een fotocollage waar ze in de huid kruipen van Jezus en zijn twaalf apostelen.

Het gaat om een eigen interpretatie van ‘Het Laatste Avondmaal’ dat Leonardo Da Vinci schilderde op de muren van het Santa Maria delle Grazie klooster in Milaan. “Bij deze willen wij jullie een zalig kerstfeest wensen. Dat iedereen nog maar eens goed geniet van de laatste dagen van het jaar. Voor 2019 wensen wij jullie veel geluk en een goede gezondheid. We zullen ons best doen om er weer een topjaar van te maken, want wij geloven in 2019!”, voegen ze eraan toe. Het leverde de Chirojongens alvast een pak extra likes op hun facebookaccount op. Of het om een geslaagde interpretatie gaat, laten we aan u over.