Centraal horecadorp tijdens kermis 10 augustus 2018

Nu Katte Kermis voorbij is, maken ze zich in het centrum van Zelzate op voor 10 dagen augustuskermis.





Voor het eerst pakt de horeca uit met een centraal horecadorp. Daar houden ze vanavond vanaf 19 uur een openingsreceptie. De coverband 'So we meet again' treedt er op om 20 uur. Zaterdag is er een pannenkoeken- en wafelenbak. Nu zondag is er vanaf 15 uur een Disney & Marvel Superheldendag, vanaf 16 uur kan je wandelen met je huisdier tijdens 'Wandelen met Tuur'. Op maandag is er een aperoconcert. Dinsdag is er de travestieshow van 'Les Folles de Gand' en op woensdagmiddag een groot 'Star Wars Event' en een optreden van 'The Gang'. Op zaterdag 18 augustus is er rock-a-billy, stand-upcomedy en Rudy Hammond & The Blue Ladies. (KVZ)