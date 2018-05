Cel voor inbreker 'die alles meenam' 16 mei 2018

Een inbreker moet tien maanden naar de gevangenis voor meerdere woninginbraken in Zelzate. De man sloeg vooral toe in de bekende wijk Klein Rusland, waar hij leegstaande woningen viseerde. Maar daartoe beperkte hij zich niet: één man kreeg de inbreker twee opeenvolgende nachten over de vloer.





"Hij nam werkelijk alles mee", stond in het vonnis van de rechtbank te lezen. "Juwelen, kledingstukken, de wasmachine, de droogkast,..."





De inbreker had de sleutels van de woning in zijn bezit. Hij bekende de feiten. De dader moet ook 300 euro boete betalen.





