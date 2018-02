Carnavalspakje Mietje Stroel (even) gestolen 12 februari 2018

Het Zelzaatse carnavalsweekend werd gekleurd door een vreemde diefstal. Zo werd het carnavalsplunje van Mietje Stroel gestolen. Na een oproep op Facebook keerde het pakje op bijna even mysterieuze wijze terug rond de lenden van het meisje dat plaste waar het haar paste.





"Een stuntje van enkele feestvierders vrees ik", lacht Kevin De Decker van de Werkgroep Carnaval die op een zeer geslaagd weekend kan terugblikken. "Met 200 kinderen was het kindercarnavalsbal op zaterdag een succes en ook het carnavalsontbijt was goed. Ik wil dan ook iedereen bedanken die mee helpt om carnaval terug op de kaart te zetten in Zelzate. Onze feestcommissie, de leden van de werkgroep, maar ook de jeugddienst. Tenslotte is jong geleerd nog altijd oud gedaan."





(KVZ)