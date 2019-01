Carnavalisten schenken bestelwagen vol carnavalskledij aan vzw Lichtpunt “Elk kind heeft het recht carnaval te vieren” Kristof Vereecke

15u30 0 Zelzate De Werkgroep Carnaval schonk vandaag een bestelwagen vol carnavalskledij aan Lichtpunt, de vzw die zich inzet voor kansarme gezinnen in de kanaalgemeente. Dankzij hun gift hopen de carnavalisten vurig dat elk kind dit jaar carnaval kan vieren in Zelzate. Volgens Lichtpunt is er heel veel vraag naar carnavalskledij bij kansarme gezinnen.

De kansarmoede is in Zelzate helaas nog altijd hoger dan het Vlaams gemiddelde. Heel wat gezinnen moeten er elke maand knokken om het hoofd boven water te houden. Extraatjes zitten er vaak niet in, laat staan een weekendje carnaval vieren met de kinderen. Dat is echter buiten de Zelzaatse Werkgroep Carnaval gerekend. Het eerste weekend van maart organiseren ze een groots opgevat carnavalsweekend in Zelzate en daar willen ze zoveel mogelijk lachende gezichtjes zien. Een aantal weken geleden lanceerden ze daarom een oproep naar oude carnavalskledij om te schenken aan de vzw Lichtpunt.

Carnavalshoekje

Een oproep die niet in dovemansoren viel. Vandaag ging de Werkgroep Carnaval een klein bestelwagentje vol carnavalskledij afgeven bij de vzw Lichtpunt. “Een zeer mooi gebaar”, aldus Lucien Vande Velde van Lichtpunt. “We krijgen veel vraag naar carnavalskledij. Dankzij deze gift kunnen we beginnen met het inrichten van een eigen carnavalshoekje in onze winkel.”

Ook de carnavalisten zijn heel tevreden met hun vangst. “Elk kind, rijk of arm, moet het recht hebben carnaval te vieren”, zegt Kevin De Decker. “We hebben zo’n tien grote zakken vol kledij kunnen afgeven. Er zitten echt mooie stukken tussen. Het mooiste dat me is bijgebleven is een kind van drie dat haar mooiste carnavalsjurkje wegschonk. Dat doet toch wat met een mens. We willen echt iedereen zo hard bedanken die van deze actie een succes maakte.” Lucien Van De Velde van Lichtpunt kijkt alvast uit naar het kindercarnavalsbal van begin maart. “Hopelijk wordt het een succes. Dankzij deze actie zullen er alvast een pak extra kinderen mee kunnen vieren.”

Wie nog carnavalskledij op zolder liggen heeft en er geen weg mee weet, kan ze altijd schenken aan de vzw Lichtpunt, Assenedesteenweg 117 in Zelzate.