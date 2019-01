Carnavalisten halen oude carnavalskledij op voor kansarme kinderen “Carnaval moet een feest zijn voor iedereen” Kristof Vereecke

08 januari 2019

09u53 0 Zelzate Onder het motto ‘Carnaval moet een feest zijn voor iedereen’ organiseert de Zelzaatse Werkgroep Carnaval momenteel een grote carnavalskledinginzameling ten voordele van de vzw Lichtpunt. Die bezorgt de carnavalskledij dan aan kansarme gezinnen die normaal de kans niet hebben carnaval te vieren.

In het weekend van 1, 2 en 3 maart viert Zelzate carnaval. De Werkgroep Carnaval probeert het ooit zo succesvolle feest al een tijdje nieuw leven in te blazen in de kanaalgemeente. Eén van de succesverhalen tot nu toe is het grote kindercarnavalsbal. “Toch bereiken we nog lang niet alle kinderen van Zelzate en dat heeft niet altijd te maken met het feit dat ze geen carnaval willen vieren”, zegt Kevin De Decker van de Werkgroep Carnaval. “Helaas is er in onze gemeente nog heel wat kinderarmoede. Heel wat kinderen hebben simpelweg niet de kans carnaval te vieren, laat staan een leuk carnavalsplunje aan te schaffen.”

Eén glimlach

Daarom lanceert de Werkgroep Carnaval nu een oproep aan alle Zelzatenaren wie nog oude carnavalskledij op zolder liggen heeft. “Bedoeling is om alles te verzamelen en te schenken aan de vzw Lichtpunt. Zij schenken het dan op hun beurt aan gezinnen die het minder hebben. Zij weten welke gezinnen onze hulp het meest nodig hebben. Bovendien is er toch niks mooiers dan een glimlach op het gezicht van een kind? Ik heb zelf twee kinderen. Hun plezier tijdens carnaval zegt alles. Als we door onze actie nog maar één kind extra kunnen doen mee feesten tijdens het carnavalsweekend, is onze actie al geslaagd. Daarom houden we ons kindercarnavalsbal, mede door de sponsoring van de vele zelfstandigen in onze gemeente, ook bewust gratis. Carnaval moet echt een feest zijn van en voor iedereen.”

Heeft u nog oude carnavalskleding op zolder liggen? Laat het weten via werkgroepzelzate@outlook.com. De Werkgroep Carnaval komt de kledij zelf ophalen aan huis. De kleding zal daarna via de VZW Lichtpunt verdeeld worden onder kinderen die het kunnen gebruiken.