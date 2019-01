Cannabisplantage ontdekt in Zelzate: 6,7 kg cannabis en 105 planten aangetroffen Jeffrey Dujardin en Kristof Vereecke

07 januari 2019

16u52 0 Zelzate De lokale recherche van de politiezone Regio Puyenbroeck trof op 19 december een cannabisplantage aan in een loods in de De Keyserstraat in Zelzate.

Er werden 105 cannabisplanten en 6,7 kilogram cannabis aangetroffen. Er werd een verdachte opgepakt. De verdachte, een 46-jarige man uit Zelzate, werd op 20 december 2018 voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Hij werd door de onderzoeksrechter aangehouden en werd naar de gevangenis gebracht.

Ook aan het Kardinaal Mercierplein in Klein Rusland werd een plantage gevonden, dit was echter van veel kleiner formaat. Een man die het teelde voor eigen gebruik.