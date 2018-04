Camera's moeten grafdieven afschrikken 14 april 2018

Er komen extra veiligheidscamera's en waarschuwingsborden aan het kerkhof van Zelzate. Die moeten een antwoord bieden op de grafdiefstallen die er al maanden aan de gang zijn. Bloemen, beeldjes, een fotokader,...alles wordt gestolen op het kerkhof. Ook tijdens het paasweekend werden families opnieuw geconfronteerd met deze pijnlijke vorm van diefstal. De roep naar extra veiligheidsmaatregelen was nooit groter en wordt nu beantwoord. Zo keurde het schepencollege goed om extra veiligheidscamera's te plaatsen op het kerkhof. "Die plaag moet stoppen", is burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) duidelijk. "Camera's plaatsen lijkt de enige oplossing. Daarnaast komen ook waarschuwingsborden. Een verwittigde dief..." Wanneer de camera's er komen is nog onduidelijk. "Hoe sneller hoe liever." (KVZ)