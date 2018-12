Buurtbewoners en dierenliefhebbers in de bres voor zieke gans aan visvijver “Tamme gans kan op krachten komen bij VOC Merelbeke” Kristof Vereecke

13 december 2018

12u32 4 Zelzate Een aantal buurtbewoners en vrijwilligers van de diervriendelijke vzw Give it Back hebben één van de bekende witte ganzen uit het Zelzaatse gemeentepark van een voortijdige dood gered.

“Een buurtbewoonster merkte op dat het dier al een tijdje verstoten werd door haar soortgenoten”, zegt Jonas Wielandt van de vzw Give it Back. “Bij nader inzicht bleek het dier ziek te zijn. Met een aantal vrijwilligers hebben we daarom besloten het dier te vangen en naar het Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Merelbeke te brengen. Daar kan het dier genezen en op krachten komen.”

Omdat het om een tamme gans gaat, dient vier euro per dag te worden betaald voor de verzorging van het dier. Een kost die gedragen wordt door de gemeente Zelzate. “Een fantastisch signaal dat deze gemeente wel degelijk een groot hart heeft voor dieren. Als de gans genezen is, zullen we dan ook geen minuut aarzelen om ze terug uit te zetten aan de visvijver en te herenigen met haar familie”, besluit Wielandt.