Buurt 'Bloemenbos' klaagt over zand 07 maart 2018

02u44 0

De buurt rond het voormalige woonzorgcentrum Bloemenbos op de Chalmetlaan klaagt over rondvliegend zand. Dat zand is afkomstig van de bouwwerf op de plek waar vroeger Home Bloemenbos stond. De vzw Zilverbos bouwt er momenteel naarstig aan nieuwe serviceflats. Door het droge winterweer van de laatste dagen waait het geelachtige zand hoog op met vieze ramen en deuren in de buurt tot gevolg. "We zijn op de hoogte van de klachten en hebben ze doorgespeeld aan de opdrachtgevers", stelt burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD). "De komende dagen wordt regen voorspeld waardoor het probleem zichzelf zou moeten oplossen." (KVZ)