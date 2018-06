Burgemeester zet plant voor glasraam met Jezus 12 juni 2018

Burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) pakt in een opvallend filmpje op sociale media uit met kritiek op de beslissing van de gemeenteraad om de zittingen opnieuw te verhuizen naar het gemeentehuis. Volgens de oppositie is 't Klooster niet geschikt. Omdat de meerderheid vorige gemeenteraadszitting niet voltallig was, dwong de oppositie een verhuis naar het gemeentehuis af. "Onverantwoord", zegt Frank Bruggeman. In 't Klooster probeert hij aan te tonen waarom de zaal wel geschikt is. De kritiek dat het gebouw te religieus zou zijn, weerlegt hij door een plant voor het glasraam met daarop Jezus te plaatsen. Daarnaast roep hij gemeenteraadsvoorzitter Martin Acke (N-VA) op om de gemeenteraad opnieuw in 't Klooster te laten doorgaan. Acke is niet geneigd de voorzet binnen te koppen. Het filmpje werd al 47 keer gedeeld en bijna 4.000 keer bekeken. (KVZ)