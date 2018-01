Burgemeester voor ethische commissie 02u47 0

Burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) moet zich verantwoorden voor een ethische commissie die wordt samengeroepen op vraag van de gemeenteraad. Aanleiding is een krantenartikel over de toestand van het sanitair van de gemeenteschool. In dat artikel haalt Bruggeman zwaar uit naar de sp.a-oppositie. Het artikel op zich vormde niet zo'n probleem, ware het niet dat Bruggeman het artikel liet kopiëren en het liet meegeven in de boekentassen van de leerlingen van de gemeenteschool. Een actie die bij sp.a in het verkeerde keelgat schoot. De partij eiste tijdens de jongste gemeenteraad dat Bruggeman zich zou verantwoorden voor een speciale ethische commissie. Doordat ook meerderheidspartijen N-VA en CD&V-Vrij Zelzate instemden met deze commissie, ziet het er naar uit dat Bruggeman zich ook daadwerkelijk zal moeten verantwoorden. Wanneer dat zal zijn, is nog niet duidelijk. Bruggeman gaf eerder al aan zich geen zorgen te maken. (KVZ)





