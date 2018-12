Burgemeester Terneuzen denkt aan grensoverschrijdend arbeids- en zakencentrum op grens met Zelzate “Grensoverschrijdende samenwerking vaak kluwen van wetten en reglementering” Kristof Vereecke

13 december 2018

13u35 0 Zelzate Burgemeester van Terneuzen Jan Lonink is voorstander van een grensoverschrijdend arbeids- en zakencentrum op de grens met Zelzate. Dat centrum moet kleinere bedrijven helpen makkelijker samen te werken met hun buitenlandse buren.

Lonink deed zijn idee uit te doeken tijdens een speciaal symposium gewijd aan grensoverschrijdende problemen. Volgens hem moet er een centrum komen waar werknemers en zakenmensen terecht kunnen, om geholpen te worden in het doolhof van regelingen in België en Nederland. “Nieuw is zo’n centrum niet, aan de Duitse grens kent men al zo’n centrum. In het Nederlandse Kerkrade en het Duitse Herzogenrath wordt al volop samengewerkt om de betrokkenen te helpen”, klonk het.

Kleinere bedrijven

Lonink ziet het centrum het liefst ergens op de grens van Zelzate en Sas-van-Gent. Het oude douanekantoor ware ideaal, maar dat werd recent gesloopt. Een alternatief zou het voormalige gemeentehuis van Sas van Gent kunnen zijn. Volgens Lonink moet het centrum vooral voor kleinere bedrijven een verschil kunnen maken. “Als industriereuzen als Arcelor Mittal of Dow-Chemical aankloppen, wordt direct door iedereen medewerking verleend. Voor kleinere bedrijven is grensoverschrijdende samenwerking vaak een kluwen van reglementering en moeilijke voorschriften. Een grensoverschrijdend centrum kan daarbij helpen.”