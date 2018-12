Burgemeester reanimeert 77-jarige man die in elkaar zakt na huwelijksceremonie “Gepompt tot mijn knieën blauw zagen” Kristof Vereecke

31 december 2018

15u10 0 Zelzate Burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) heeft afgelopen zaterdag samen met twee anderen het leven van een 77-jarige man gered nadat die in elkaar zakte tijdens een huwelijksreceptie. “Ik heb gepompt tot mijn knieën er blauw van zagen”, zegt Bruggeman die zelf net geopereerd is aan de knie. De 77-jarige Salvatore Provenzano ligt momenteel op intensieve zorgen. “Mijn man leeft enkel nog omdat die mensen er zo snel bij waren”, reageert zijn vrouw Helena De Graeve.

Afgelopen zaterdag was Zelzaatse burgemeester Frank Bruggeman van dienst om één van zijn laatste huwelijken als burgemeester in te zegenen. Vlak na de plechtigheid zakte de 77-jarige Salvatore Provenzano in elkaar. “De receptie was bezig toen ik plots heel erg veel gehil hoorde”, blikt Bruggeman terug. “Toen ik in de sacristie kwam van ’t Klooster zag ik de man op de grond liggen. Ik heb geen minuut getwijfeld en ben samen met mijn schoonzuster Annemie De Moor, die ook verpleegster is, de reanimatie gestart. Ik heb gepompt tot mijn knieën blauw zagen. Ondertussen is Linda Onderdonck, die verantwoordelijk is voor de recepties van het gemeentebestuur, om een AED-toestel gelopen in de naburige school. Samen met Conny Maes, een andere aanwezige, hebben we de man er met twee hevige schokken dan een beetje doorgekregen. Daarna hebben we gepompt tot de MUG er was.”

Zonder de snelle reactie van Bruggeman en de andere omstaanders was Salvatore Provanzano er meer dan waarschijnlijk niet meer. De man bekomt momenteel op intensieve. “Zonder die mensen was ik vandaag weduwe”, blikt zijn vrouw Helena De Graeve terug. “Ik ben die mensen zo ontzettend dankbaar.” Bruggeman zelf blijft er nuchter bij. “Iedereen had hetzelfde gedaan in mijn plaats. Er moest snel gehandeld worden.” Hij houdt er wel twee pijnlijke blauwe knieën aan over. “Ik ben net geopereerd aan mijn ene knie. Ideaal was anders, maar als er een mensenleven op het spel staat, reageer je onmiddellijk.”

Volgens de vzw Heartsaver, de organisatie die het AED-toestel aan de school leverde, is meteen ook het nut van de aanwezigheid van een AED-toestel bewezen. “AED-toestellen redden levens”, klinkt het in een eerste reactie.