Burgemeester Danschutter vereeuwigd in boek 24 augustus 2018

Amsab, het Gentse Instituut voor Sociale Geschiedenis en de vzw Ilbav, zijn bezig met een boek over Lievin Danschutter. Het boek wordt geschreven door Piet Creve, de man die ook al een boek uitbracht over de al even legendarische Zelzaatse burgemeester Jozef Chalmet. Danschutter stapte in 1952 in de politiek en was van 1962 tot 1968 burgemeester met een volstrekt socialistische meerderheid. Onder zijn bewind werd het kanaal Gent-Terneuzen verlegd en de N49 aangelegd. Het boek wordt voorgesteld tijdens de vernissage van een kunstexpo in cultuurhuis 't Klooster op 28 september. Ilbav en Curieus lanceren een oproep naar kunstenaars. Geïnteresseerden kunnen mailen naar patricia.de.meyer@ telenet.be. (KVZ)