Bristol en Maritime slaan handen in elkaar voor feestelijk paasweekend Kristof Vereecke

16 april 2019

12u16 0 Zelzate Het paasweekend komt eraan en dat staat op de Grote Markt in Zelzate garant voor feest. Ter gelegenheid van de paaskermis pakken café Bristol en Maritime uit met een onvervalst feestweekend.

Vooraf was er heel wat te doen of er al dan niet een feesttent kon geplaatst worden op de Grote Markt. Door bouwwerkzaamheden was er te weinig plek. Gelukkig kwam er tocht nog een compromis uit de bus en kan er komend weekend toch nog gefeest worden. Op zaterdag 20 april beginnen ze om 14 uur met een concert van Harmonie Vredekring. Om 15.30 uur staat Bandit in de feesttent op de Grote Markt. De JP Bluesband mag om 20 uur de avond in stijl afsluiten.

Op zaterdag moet het dak helemaal van de tent. Beginnen doen ze al ’s middags om 13.30 uur met een grote paasbingo. Om 16 uur komt de zingende visser Peter Rammeloo opwarmen voor Les Folles de Gand. Het avondprogramma is in handen van dj Sven Ornelis en dj Mario Van Vooren. “We hadden Zelzate een feestje beloofd, wel Zelzate krijgt een feestje”, maken beide uitbaters zich sterk.

Op paasmaandag komt clown Fanny langs tijdens de maandagmarkt. Estate met Gene Wild en Ronny Verbiest spelen er om 10.30 uur een aperitiefconcert. Om 14.30 uur mag Yves Seghers de feesttent een laatste keer in vuur en vlam zetten.