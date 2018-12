Brent Meuleman (sp.a) in slechtste geval pas in maart burgemeester “Procedure bij Raad voor Verkiezingsbetwistingen gijzelt Zelzate” Kristof Vereecke

18 december 2018

07u04 0 Zelzate Als het even tegenzit kan Brent Meuleman (sp.a) ten vroegste begin maart zijn eed afleggen als nieuwe burgemeester van Zelzate. Huidig burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) eist een hertelling van de verkiezingsresultaten. Normaal doet de Raad voor Verkiezingsbetwistingen daarover op 21 december uitspraak, maar dan volgt mogelijk nog een beroepsprocedure bij de Raad van State. Zo lang die loopt kan geen nieuwe gemeenteraad aangesteld worden.

De geschiedenis lijkt zich in Zelzate te herhalen. Zes jaar geleden kon burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) maandenlang niet aantreden als burgemeester wegens een klacht van zittend burgemeester Freddy De Vilder. Nu is het Bruggeman zelf, die samen met Positief Zelzate, klacht indiende bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Volgens de klacht zouden er onregelmatigheden voorgevallen zijn bij de telling van de verkiezingsresultaten. Is dat het geval komt er een hertelling en zelfs mogelijk nieuwe verkiezingen.

Slechte verliezer

“Complete onzin", klinkt het bij de andere partijen in de gemeenteraad. “Bruggeman is gewoon een slechte verliezer.” Feit is dat de installatiegemeenteraad die voorzien was voor 2 januari uitgesteld wordt voor onbepaalde tijd. Frank Bruggeman weigert immers de voordrachtakte te ondertekenen zolang er geen uitspraak is rond zijn vraag tot hertelling van de verkiezingsresultaten. Zijn huidige eerste schepen Martin Acke (N-VA) verwijt Bruggeman bewust de boel te vertragen en diende daarover zelfs klacht in bij de waarnemend provinciegouverneur. “De burgemeester werkt de installatie van de nieuwe gemeenteraad bewust tegen. Hij is enkel bezig met zijn eigen belang in plaats met dat van de gemeente”, zegt Martin Acke (N-VA). Bruggeman is niet onder de indruk. “Ik volg gewoon het advies van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Acke blijft in zijn oude bedje ziek.”

Impasse

Ondertussen lijkt de kanaalgemeente wel opnieuw in een impasse te raken. Tijdens de laatste gemeenteraad werd zelfs geen nieuwe begroting gestemd. “Deze procedure gijzelt Zelzate", klonk het bij meer dan één gemeenteraadslid. “Ik hoop dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt voor Zelzate”, reageert Brent Meuleman (sp.a). “Met deze situatie is niemand gebaat. De werking van de gemeente mag niet in het gedrang komen.” Ook PVDA, de toekomstige coalitiepartner van sp.a, stelt zich vragen bij de handelswijze van de huidige burgemeester. “Door deze gang van zaken kan de politieraad mogelijk tot maart niet bijeen komen. Je moet je voorstellen hoe dat overkomt bij de andere gemeenten uit de politiezone”, besluit Dirk Goemaere.