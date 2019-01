Brent Meuleman | Na de controverse: klaar voor de actie 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE Kristof Vereecke

03 januari 2019

11u31 0 Zelzate Brent Meuleman (30) is straks burgemeester als echte sos in een coalitie met het extreemlinkse PVDA. Omdat huidig burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) een hertelling eist bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen is het alleen nog niet duidelijk wanneer Meuleman zijn eed af kan leggen. Hij laat zich echter niet uit het lood slaan. "Het enige wat mij bezighoudt, is het project Zelzate."

Werkt die hertellingsprocedure stilaan niet op je zenuwen?

"Ik probeer er rustig onder te blijven. Zelf maak ik me weinig zorgen. Het is alleen jammer voor Zelzate. Momenteel hebben we bijvoorbeeld geen begroting waardoor er veel onduidelijkheid is en er niet kan gestart worden met ons toekomstproject. Hoe sneller er duidelijkheid komt, hoe beter voor deze gemeente."

Het feit dat je in zee ging met PVDA lokte een heuse mediastorm uit. Is het stof

ondertussen al wat gaan liggen?

"Ik had wel wat aandacht verwacht, maar dat het zo'n vaart zou lopen, had ik totaal niet kunnen inschatten. Wat ik nog het minst begrijp, is de heisa rond het doorbreken van het fameuze cordon. In Borgerhout heeft sp.a al succesvol bestuurd met PVDA. Bovendien willen we samen een lokaal verhaal schrijven. Ik nodig iedereen uit om ons bestuursakkoord door te nemen en er één extreem standpunt uit te halen. Ondertussen hebben de mensen dat ook wel door denk ik."

Je hebt toch nog geen spijt?

"Integendeel. We hebben vooraf met alle partijen gepraat. Bij PVDA hadden we het beste gevoel. We hebben het ook altijd over inhoud gehad. Zo kiezen we bewust samen om het met twee schepenen minder te doen. Het geld herinvesteren we in een kansarmoedeplan. Het sterkt ons gemeenschappelijke verhaal. Geert (Asman, de kopman van PVDA en binnenkort ook de eerste schepen van Zelzate, nvdr.) en ik voelen elkaar ook goed aan. We werken goed samen. Bovendien wonen we in dezelfde straat, dat helpt."

Er is veel te doen rond de taxshift die jullie voorstellen. Geert Moerman, topman van werkgeversorganisatie Voka, riep zijn leden op om niet met jullie samen te werken.

"Ik vind het vooral jammer dat Voka niet even de tijd heeft genomen om met ons te praten. We willen inderdaad de lokale zelfstandigen extra zuurstof geven door een verschuiving van de lasten. Daarnaast willen we ook de milieubelasting afbouwen. Daarvoor kijken we naar de breedste schouders, maar voor concrete voorstellen is het te vroeg. Ook bedragen zijn nog niet aan de orde. Onze deur voor Voka staat wat mij betreft altijd open."

Wat voor burgemeester wil Brent

Meuleman zijn?

"Een echte burgervader. Toegegeven, het zal een jonge vader zijn, maar ik wil bereikbaar zijn voor de mensen. Dat was ik daarvoor ook al. Op dat vlak wijzigt er niets."

Verantwoordelijkheid brengt druk mee. Geen stress?

"Zo zou ik het niet stellen. Ik heb vooral heel veel goesting om een nieuw positief verhaal te schrijven. Ik spiegel mij aan Wachtebeke waar burgemeester Rudy Van Cronenburg een inspirerend verhaal schreef. Ons idee voor wijkplatforms hebben we daar gehaald. Wachtebeke heeft de laatste zes jaar bewezen dat een warm beleid mensen verbindt."

Vrees je geen eventuele fusie binnen zes jaar?

"We zullen er alles aan doen om Zelzate onafhankelijk te houden, maar als we moeten, kiezen we zelf onze bruid. In samenspraak met de inwoners."

Nog zo'n heet hangijzer is de toekomst van de wijk Klein Rusland.

"We hebben er nooit een geheim van gemaakt het dossier van Klein Rusland te willen heropenen. Vlaanderen heeft via een complex project zijn keuze duidelijk gemaakt, wij willen graag opnieuw aan de tafel zitten om te kijken of er toch nog toekomst is voor de wijk."

Veel brood op de plank. Het worden zes drukke jaren.

"Het worden vooral zes belangrijke en boeiende jaren. Echt, geef ons een kans. Ik geloof zeer sterk in dit verhaal. De Zelzatenaar verdient echt zoveel beter." (KVZ)