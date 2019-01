Brent Meuleman legt 94 dagen na verkiezingen eed af als burgemeester “Een opluchting” Kristof Vereecke

16 januari 2019

16u01 0 Zelzate In de ambtswoning van de provinciegouverneur heeft Brent Meuleman deze namiddag - niet minder dan 94 dagen na de gemeenteraadsverkiezingen - de eed afgelegd als burgemeester van Zelzate.

Meuleman is daarmee één van de laatste burgemeesters van het land die zijn eed mocht afleggen in de handen van waarnemend gouverneur Didier Detollenaere. Een Zelzaats record is het evenwel niet. Zo moest zijn voorganger Frank Bruggeman (VLD-SD) maar liefst 409 dagen wachten vooraleer hij de eed kon afleggen. Dat had alles te maken met een strafklacht tegen Bruggeman wegens vermeend gesjoemel met volmachten en schriftvervalsing. De reden dat Meuleman zolang moest wachten, had ironisch genoeg alles te maken met een vraag tot hertelling van de verkiezingsresultaten door de partij van diezelfde Frank Bruggeman. Tot op vandaag betwist VLD-SD het resultaat van de verkiezingen. Volgens VLD-SD verliep de telling in ‘chaos’. Via een kort geding proberen ze zelfs de installatiegemeenteraad, die morgenavond op de agenda staat, nog tegen te houden. Die kans lijkt echter klein. Meuleman legde zonet om 15.30 uur de eed af als kersvers burgemeester van Zelzate. “Een opluchting”, noemde hij het zelf. “Ik kijk enorm uit naar de installatiegemeenteraad. De nieuwe toekomstcoalitie staat te popelen om erin te vliegen. Er is veel werk.”

Morgen is het dan normaal gezien de beurt aan het nieuwe schepencollege en de raadsleden om hun eed af te leggen. Ook historisch: met Geert Asman en Steven De Vuyst is Zelzate de eerste gemeente in Vlaanderen die twee PVDA-schepenen krijgt.