Brand in jeugdlokalen veroorzaakt door vuurwerkpijlen Burgemeester: “Hoop dat het ongeluk was, maar kwaad opzet is niet uit te sluiten.” Kristof Vereecke

03 januari 2019

16u48 0 Zelzate De brand in de jeugdlokalen aan de Chalmetlaan werd veroorzaakt door vuurwerkpijlen. Dat laat burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) weten nadat enkele brandexperts ter plaatste afstapten.

“Dit bewijst nog maar eens het gevaar van het ongecontroleerd afvuren van vuurwerk”, reageert de burgemeester. “Er ontstond heel veel commotie toen we een algemeen vuurwerkverbod op ons grondgebied in het leven riepen, maar dit voorval bewijst ons gelijk. Vuurwerk is en blijft levensgevaarlijk.” Of de lokalen al dan niet opzettelijk het doelwit waren van de vuurwerkpijlen is volgens Bruggeman koffiedik kijken. “Ik hoop echt dat het een ongeluk was, maar we kunnen kwaad opzet op dit moment niet uitsluiten.” Bruggeman laat bovendien weten dat onder zijn bewind het algemeen vuurwerkverbod gehandhaafd blijft.

Containers onbruikbaar

Hoe het met de jeugdlokalen verder moet, is onduidelijk. “De containers zijn zo goed als zeker onbruikbaar. De vraag is of we als gemeentebestuur nog eens zoveel geld gaan investeren in jeugdcontainers? Ook ik moet het antwoord helaas schuldig blijven. We moeten ons de komende weken beraden. Dit is een erg triest verhaal om het jaar mee te beginnen. Zeker voor iedereen die begaan is met de toekomst van de Zelzaatse jeugd”, liet schepen van Jeugd Kristof Stevelinck (VLD-SD) gisteren nog optekenen.