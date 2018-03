Bewoners Assenedesteenweg zijn onveilig fietspad beu 20 maart 2018

De inwoners van de Assenedesteenweg zijn de onveilige situatie naar aanleiding van de rioleringswerken in hun straat beu. Vooral de onveilige staat van het fietspad roept vragen op. Zoveel vragen dat PVDA+ ze prompt op de agenda van de gemeenteraad dropte. "De werken schieten goed op en zijn noodzakelijk, maar met de veiligheid kan het toch een pak beter", zegt raadslid Dirk Goemaere (PVDA+). "De werkgreppel op het fietspad is gewoon dichtgegooid met zand en steenslag. Daardoor is de weg veel smaller en moeten fietsers op de weg rijden. We kregen al veel meldingen van valpartijen. Daar moet iets gebeuren." Burgemeester Frank Bruggeman erkent de problemen. "Ik heb geëist bij Farys dat er tegen woensdag een oplossing is. Dit kan niet. Hier passeren te veel scholieren." Farys liet weten het nodige te zullen doen. "Door de weersomstandigheden heeft het herstel op zich laten wachten. Zodra het weer het toelaat, zal de aannemer het nodige doen." (KVZ)