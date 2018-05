Bestelwagen brandt uit 22 mei 2018

Een bestelwagen is in de nacht van zaterdag op zondag volledig uitgebrand bij het Groenplein in Zelzate. Benjamin Mestdagh baat een café uit bij het plein en zag alles gebeuren. "Ik hoorde een explosie en zag die auto hevig branden. Met enkele omstanders zijn we er meteen op af gelopen om te zien of iemand in de wagen zat. Gelukkig bleek dat niet het geval." Onder omwonenden deed het gerucht de ronde dat de brand aangestoken was, maar de lokale politie ontkent. De oorzaak zou accidenteel zijn, via een spontane ontbranding. De brandweer kwam ter plaatse en had de vlammen snel onder controle. De bestelwagen is klaar voor de schroothoop. Eén ander voertuig raakte ook licht beschadigd. Niemand raakte gewond. (OSG)