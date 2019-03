Beruchte Zelzatenaar (38) riskeert in beroep twee jaar cel voor diefstallen Jeffrey Dujardin

11 maart 2019

16u49 0 Zelzate V.B (38), lid van een beruchte familieclan uit Zelzate, moest zich voor het Gentse hof van beroep verantwoorden voor een reeks diefstallen. In eerste aanleg kreeg de man twee jaar cel, zijn kompaan een werkstraf van 120 uur.

De 38-jarige V.B. kreeg in eerste aanleg twee jaar cel voor de diefstal van motorfietsen en vier fietsen. Hij stal een Kawasaki die de politie terugvond in zijn garagebox, maar hij ontkende dat hij die gestolen had. Hij ging ook aan de haal met vijf crossmotoren van Peter De Backer uit Zelzate. Het slachtoffer kon slechts twee motoren recupereren en werd zelfs bedreigd. Zijn bestelwagen werd vernield. B. hield vol dat hij de dag van die inbraak op de Gentse Feesten zat, maar zijn voertuig werd gebruikt om een kompaan te helpen. Zijn advocaat Jesse Van den Broeck vroeg een lichtere straf. “Mijn cliënt ontkent dat hij bij de diefstal betrokken was. Ik vraag voor een straf met perspectief, één jaar cel.” Zijn kompaan Joeri D. kreeg in eerste aanleg een werkstraf van 120 uur. Zijn advocaat vroeg de vrijspraak. “Hij is er ingeluisd”, klonk het. De procureur-generaal vroeg de bevestiging van straf. Uitspraak op 9 april.

De Zelzatenaar is geen onbekende voor het gerecht. Hij kreeg ook al een celstraf van 4 jaar, een levenslang rijverbod en een boete van 4.000 euro voor een ongeval dat hij veroorzaakte toen hij dronken achter het stuur zat. De Zelzatenaar veroorzaakte op 7 april een auto-ongeluk waarbij zijn 15-jarige stiefdochter zwaargewond raakte. Daarbij sloeg hij een ooggetuige in elkaar en dumpte zijn stiefdochter een kilometer verder in de velden.