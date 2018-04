Beruchte handtassendief opgepakt 05 april 2018

02u53 0 Zelzate Het waren bange tijden voor de oudere bevolking in Zelzate. De afgelopen twee weken bleek een in het zwart geklede man het gemunt te hebben op de handtassen van dames op leeftijd.

Irene De Smet werd vorige maand op klaarlichte dag bestolen. "De dader rukte mijn handtas los en liep ervandoor", getuigt Irene. "Ik probeerde hem nog te achtervolgen, maar hij was me te snel af."





Meer criminaliteit

"Zelzate is aan het veranderen. Er is veel meer criminaliteit. Ik voel me onveilig op straat", zegt Irene. Voor de politiezone Puyenbroeck is dit een geïsoleerd incident."In Zelzate waren er in maart 2018 vier grijpdiefstallen, allen gepleegd door één en dezelfde dader. Het waren de enige feiten deze maand, alsook dit jaar", aldus hoofdinspecteur Tony Van De Velde. Irene kreeg gisteren te horen dat de dader opgepakt is, maar het parket van Oost-Vlaanderen kon dit nog niet bevestigen. Zij hoopt zich in de toekomst terug veilig te voelen.





"Ik laat me niet doen. Ik hoop dat de rust in Zelzate kan terugkeren, nu de dader is opgepakt." (DJG)