Bère en Marinka van ‘The Memories’ stoppen Kristof Vereecke

27 maart 2019

16u58 0 Zelzate Het bekende café ‘The Memories’ sloot vandaag de deuren. Uitbaters ‘Bère en Marinka’ vinden dat het tijd is voor iets anders. De twee hebben wel al een overnemer voor hun café.

‘Den Bère’ is allesbehalve een onbekende in het Zelzaatse nachtleven. De man was vroeger buitenwipper en baatte samen met Marinka Van Mosselvelde jaren een succesvol café uit langs de Assenedesteenweg in de volkswijk De Katte. In 2017 opende ze samen café ‘The Memories’ aan de Grote Markt. De zaak was meteen een succes. Het nieuws dat ze stoppen is dan ook onverwacht. “We zijn beiden 54 jaar en vinden dat het tijd is voor wat anders in het leven”, weet Bère. “We gaan opnieuw voor een nine-to-five job zodat we samen nog wat van elkaar kunnen genieten.”

Vakantie

De twee hebben wel al een overnemer. “We hebben bewust gezwegen tot we een overnemer hadden. Deze ochtend is alles getekend.” Het café sluit onmiddellijk de deuren. “We gaan nu even met vakantie. Daarna zullen onze klanten ons nog wel zien op Zelzate, maar dan aan de andere kant van de toog.”