Belgen kunnen binnenkort winkelen in Sasse Cuyperskerk Eeuwenoude kerk omgetoverd tot authentieke versmarkt Kristof Vereecke

05 april 2019

14u54 5 Zelzate Wie zot is van Zeeuwse (bio)producten kan vanaf mei in de Cuyperskerk van Sas van Gent terecht. Zo starten ze er onder de noemer ‘Markt 4’ zes dagen in de week met een versmarkt. Er komt ook een sociaal restaurant en een sfeervolle koffie- en theebar. Uiteraard mikken de ondernemende Sassenaren op de vele Belgen die dagelijks hun inkopen komen doen in de Sasse supermarktketens.

Daar waar ze in Gent over de markt liggen te rollen of er al dan niet een Delhaize moet komen in de Sint-Annakerk, voegen ze in het kleine Sas van Gent de daad gewoon bij het woord. Vanaf mei opent vlak over de grens met Zelzate een gloednieuwe versmarkt in de negentiende-eeuwse Cuyperskerk.

“Er komt een slagerij, een groenten- en fruitkraam, originele bakmeelproducten van een molenaar uit Spui, een bierbrouwerij uit Sas,...”, zegt Jacques Sol, van de Stichting Behoud Cuyperskerk, die vorig jaar met het idee van een permanente versmarkt op de proppen kwam. De nieuwe markt zal naar de naam ‘Markt 4’ luisteren. Naast verse producten komt er ook een koffie- en theebar Deliciis en een sociaal restaurant. “Dat zal worden gerund door cliënten van instelling voor psychiatrische zorg Zeeuwse Gronden.” In de zomer zal je er ook buiten kunnen genieten. Zo komt er een groot terras voor Markt 4.

Uniek concept

Momenteel brengen studenten van Praktijkschool De Sprong uit Terneuzen alles in gereedheid voor de grote opening op 1 mei. Die dag hopen ze in Sas van Gent ook heel wat Belgen naar de nieuwe markt te krijgen. “Dat is momenteel niet zo evident doordat de Westkade afgesloten is, maar het concept is zo uniek dat we toch denken dat mensen wel eens de brug over het kanaal Gent-Terneuzen willen nemen om het te komen ontdekken.”

Overslag

Naast een versmarkt komen er ook een achttal kantoorruimtes in de kerk. Die zijn al voor de helft verhuurd. Over de grens wordt met grote ogen naar de Sassenaren gekeken. Zo zijn ze in Overslag nog steeds aan het zoeken naar een nieuwe bestemming voor hun kerk. Een versmarkt is één van de vele opties. Op 1 mei kunnen ze alvast al eens een kijkje gaan nemen naar hoe ze het in Sas van Gent aangepakt hebben.

Praktisch: Woensdag 1 mei, officiële opening van Markt 4. Vanaf 11.00 uur. Met livemuziek, kinderactiviteiten en de eerste hapjes- en wijnproeverijen. Zaterdag 4 en zondag 5 mei volgt nog een openingsweekend.