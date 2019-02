Bedrijfsleven doet oproep voor snelle aanpak R4-Oost in Zelzate “We vragen een pragmatische aanpak” Kristof Vereecke

27 februari 2019

12u52 0 Zelzate Een aantal Zeeuwse en Vlaamse bedrijven hebben de krachten gebundeld en lanceren een oproep naar de Nederlandse en Vlaamse verkeersministers om snel werk te maken van de overgang tussen de verdubbelde Tractaatweg en de R4-Oost in Zelzate. Dat melden een aantal Zeeuws media.

Afgelopen jaar verdubbelde Nederland de Tractaatweg tussen Terneuzen en Zelzate. Een huzarenstukje dat in geen tijd en zonder enige vorm van merkbare overlast geklaard werd door de Nederlanders. Vlaanderen stond er bij en keek er naar. Zo wordt in Zelzate al bijna twintig jaar gepraat over de verbreding van de R4-Oost, maar staan de wzerken volgens het Vlaams Werkgenootschap ten vroegste in 2022 op de planning.

Vlotte verbinding tussen Goes en Gent

Dat is niet naar de zin van het lokale bedrijfsleven. “Een aantal bedrijven langs beide kanten van de grens schreven een open brief aan de Zeeuwse en Vlaamse minister van Verkeer”, melden Zeeuwse media. In de brief pleiten ze voor een vlotte verbinding tussen Goes en Gent. “Zeker nu de Zeeuwse havens gefuseerd zijn met die van Gent zijn de Sloeweg en Tractaatweg uitermate belangrijke transportverbindingen geworden. De verbinding is aan de Nederlandse kant de laatste jaren al sterk verbeterd, maar we maken ons zorgen over de Vlaamse kant”, klinkt het in de brief.

De bedrijven dringen er bij de ministers op aan om snel tot een oplossing te komen en vragen een ‘pragmatische’ aanpak.