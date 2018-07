Batoka start deze zomer met bouw 56 loodsen Nieuw bedrijvenpark ten zuiden van Karnemelkpolder opent begin 2019 de deuren KRISTOF VEREECKE

24 juli 2018

11u31 0 Zelzate Begin 2019 opent Batoka een nieuw bedrijvenpark ten zuiden van de Karnemelkpolder. In een eerste fase wordt er deze zomer gestart met de bouw van 16 bedrijfsunits. In totaal is het de bedoeling 56 loodsen te realiseren.

De realisatie van het nieuwe bedrijvenpark, dat naar de naam Triphon zal luisteren, ten zuiden van de bestaande KMO-zone aan de Karnemelkpolder heeft wel wat voeten in de aarde gehad. Zo was er aanvankelijk heel wat protest van de buurt die niet graag de mooie natuur achter hun deur zagen verdwijnen. Nochtans zijn de gronden al sinds jaar en dag ingekleurd als KMO-zone. "We doen er alles aan om de omgeving zo groen mogelijk te houden", zegt Geert Verbiest van Batoka. "Zo wordt het bedrijvenpark ondergebracht in een parkachtige omgeving met een mooi aangelegde groenzone, met waterpoel en bomen."





56 loodsen





"Het totale project heeft een oppervlakte van 4,5 hectare, waarvan er 13.500 vierkante meter zal worden bebouwd met 56 loodsen", weet Verbiest. "De oppervlaktes van de loodsen variëren vanaf 129 tot 1500 vierkante meter. In eerste fase omvat dit project 16 modulair geschakelde bedrijfsunits met elk een oppervlakte van 221,4 vierkante meter."





Vraag





Volgens Verbiest is er heel wat vraag naar dergelijk project. "We willen echt tegemoet komen aan de vraag van ondernemingen die op zoek zijn naar betaalbare bedrijfshuisvesting. Zo bieden we ook de combinatie van een unit met kantoor of bedrijfswoning aan. Alle bedrijfsunits worden opgetrokken uit duurzame, functioneel en esthetisch verantwoorde materialen. Uiteraard focussen we daarbij sterk op energiezuinigheid en brandveiligheid." Vorige week werden al vier units verkocht en is er concrete interesse voor vijf andere loodsen. "Het bewijs dat er wel degelijk nood is aan een project als dit in Zelzate", klinkt het bij de initiatiefnemers.





Ligging





Ook de ligging van het nieuwe bedrijvenpark is volgens de initiatiefnemers een troef. "Het bedrijvenpark ligt op minder dan een kilometer met de grens van Nederland en is goed bereikbaar vanuit Antwerpen via de E34 en vanuit Gent via de R4. Door de toekomstige omvorming van de R4 zal het knooppunt met de R4 op een betere manier worden ontsloten. Ook de nabijheid van het kanaal Gent-Terneuzen is uiteraard een troef." De prijzen voor een unit variëren van 188.290 en 268.190 euro, exclusief kosten. Meer info via www.ikzoekeenloods.com.