Ateljeeke staat te koop Na anderhalf jaar nog steeds geen doorbraak in moordonderzoek Kristof Vereecke

19 februari 2019

09u24 0 Zelzate Het ‘Ateljeeke’, de winkel en bijhorende woning van de in oktober 2017 vermoorde Veerle Scheerlinck op de hoek van de Marktstraat en de Oostkade in Zelzate, staat te koop.

De moeder van drie werd op 3 oktober 2017 vermoord terug gevonden in haar winkel. Ze kreeg verschillende messteken toegediend. In mei vorig jaar was het onderzoek het onderwerp van een live-uitzending van het VTM-programma ‘Faroek’. Na die uitzending kwamen zeventien nieuwe tips binnen, maar tot op heden is er nog steeds geen doorbraak in het onderzoek. Eerder organiseerde de familie van Veerle een grote uitverkoop. De opbrengst werd geschonken aan de vzw Tegen Zinloos Geweld. Nu zet de familie het handelspand te koop.