Asverschuiving Tunnellaan verhuist naar Denderdreve 22 augustus 2018

De verkeersjerseys die in de Tunnellaan al enkele maanden een tijdelijk asverschuiving vormden verhuizen naar de Denderdreve. "De beslissing om de jerseys te verplaatsen komt er op vraag van de bewoners en de politie", verklaart burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD). "Uit controles blijkt dat er een probleem is van te snel verkeer. Door jerseys te plaatsen hopen we daar iets aan te doen. Het is de bedoeling om de situatie na drie maand te evalueren." De jerseys werden gisteren al geplaatst. Mogelijk komen er ook extra snelheidscontroles. (KVZ)