Aquafin belooft vernielde krokussen ‘dodendraad’ terug te planten Jachthaven krijgt toch krokuslint Kristof Vereecke

06 maart 2019

15u43 0 Zelzate Aquafin belooft plechtig alle krokusbollen, die door de rioleringswerken aan de Zelzaatse jachthaven vernield werden, terug te planten.

Vorig najaar plantten leerlingen van basisscholen uit Zelzate en Sas van Gent honderden krokussen aan de jachthaven op de Belgisch-Nederlandse grens in Zelzate. Bedoeling was dat er dit voorjaar een mooi lint van witte bloemen zou ontstaan op de plek waar honderd jaar geleden de ‘Dodendraad’ stond. Dat was echter buiten Aquafin gerekend dat net op die plek grote rioleringswerken aan het uitvoeren is. Aquafin belooft daarom plechtig volgend voorjaar nieuwe krokussen aan te zullen planten zodat de jachthaven toch nog zijn langverwachte krokuslint krijgt. Leuk detail: ondanks de grote werken wisten toch nog heel wat krokussen te overleven.

Meer over Aquafin

Zelzate