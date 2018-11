ANALYSE. Het geheim achter het succesverhaal van PVDA in Zelzate: “Mijnheer dokteur” ‘Geneeskunde voor het Volk’ onzichtbare motor achter meest linkse gemeente van Vlaanderen Redactie

10 november 2018

13u42 0 Zelzate Zelzate wordt de meest linkse gemeente van Vlaanderen. Vanmiddag om 15 uur stellen sp.a en PVDA er hun nieuwe bestuursakkoord voor aan de wereld. Daar waar de rest van Vlaanderen een steeds rechtsere koers lijkt te varen, kleurt de kanaalgemeente dieprood. Het succes van (extreem)links lijkt voor de rest van Vlaanderen een verrassing, maar dat is het voor de Zelzaatse man in de straat zeker niet. Het succes is onlosmakelijk verbonden met het verhaal dat ‘Geneeskunde voor het Volk’ er al jaren schrijft. Een verhaal dat start in 1977 toen Frans Van Acoleyen en Roland Van Acker besluiten om samen een groepspraktijk op te richten aan het Groenplein.

Frans Van Acoleyen en Roland Van Acker startten in 1977 een praktijk op het Groenplein, vlak bij de bekende wijk Klein Rusland. De dokteurs, zoals ze in het fabrieksdorp genoemd worden, spelen een grote rol in het emancipatieverhaal van PVDA. In volle mei ʼ68-revolutie leren de twee idealisten elkaar kennen als student in Gent. De twee studeren in 1974 af en starten een groepspraktijk in de Gentse volkswijk De Brugse Poort. Na drie jaar verlaten ze de stad om een praktijk te openen in Zelzate. “Roland was er geboren. Zijn vader was fabrieksarbeider bij Sidmar. Hij kende de situatie ter plaatse en volgens hem lag er een enorme voedingsbodem voor een praktijk als de onze. Op het Groenplein en in Klein Rusland woonden toen tweeduizend fabrieksarbeiders. Bovendien waren we alle twee enorm bezig met de invloed van een omgeving op de gezondheid. Nog altijd een actueel thema”, weet Frans Van Acoleyen.

In de eerste maanden komt de praktijk langzaam van de grond. “Aanvankelijk werden we een beetje vreemd bekeken. De mensen wisten niet wat dat was een groepspraktijk. Sommigen dachten dat we kruidendokters waren. Maar die vooroordelen ebden snel weg. In 1985 hebben we voor de eerste keer een patiëntenstop moeten invoeren. Sindsdien is onze praktijk alleen maar gegroeid. Nu zijn er vijf fulltime artsen en door een samenwerking met de Universiteit van Gent zelfs steevast twee artsen in opleiding aanwezig.” Eén van die artsen is niet toevallig PVDA-kopman Geert Asman.

De praktijk als motor

Een rode draad in de carrière van beide dokters is sowieso de band met PVDA. Zo waren zowel Van Acoleyen als Van Acker al snel politiek actief bij de Partij Van De Arbeid. Onder het leiderschap van Van Acoleyen groeide PVDA in Fabrieksdorp uit tot een partij met zes zetels. Geneeskunde voor het Volk wordt vaak ook aangezien als de basis voor dat succes. “De praktijk is zeker een motor geweest. We hebben van onze idealen nooit een geheim gemaakt. Maar intussen is de praktijk de politiek ontgroeid. Ons cliënteel is divers en het zijn heus niet allemaal PVDA-stemmers”, weet Van Acoleyen. “Het is wel een feit dat al onze dokters erg sociaal geëngageerd zijn. We zijn altijd dokters geweest tussen de mensen.”

Klein Rusland

En zo komt het ook dat Frans Van Acoleyen zich in 1997 gaat moeien met het lot van Klein Rusland. In dat jaar krijgt de wijk te maken met een invasie van miljoenpoten. De rupsen, zoals de Kleine Rus ze noemt, komen via de spoorwegbermen de wijk ingeslopen. Vier hete zomers lang worden de Kleine Russen letterlijk uit hun slaap gehouden. “Zelfs in ons bed kruipen de rupsen”, bloklettert deze krant. Niemand lijkt zich het lot van Klein Rusland aan te trekken, tot Van Acoleyen een proces aanspant tegen de NMBS om de spoorwegbedding langs Klein Rusland, de thuis van de miljoenpoten, te saneren. De traditionele politiek noemt het stemmingmakerij, maar de trein is wel in gang gezet. De strijd tegen de miljoenpoot zorgt voor extra sympathie voor mijnheer dokteur en de PVDA. In 2002 lijken de miljoenpoten eindelijk afgestopt. Het eerste grote politieke succes van PVDA in Zelzate. Daar waar ze in 2000 twee zetels hebben in de gemeenteraad, groeit de partij in 2006 naar zes zetels.

Keiharde oppositie

En het succes zal blijven duren. Daar waar de traditionele partijen achttien jaar lang vooral met zichzelf bezig zijn en ruziemaken, voert PVDA keiharde oppositie met hun eigen typische strijdpunten. En dat werkt. PVDA dankt haar succes voor een deel aan het feit dat ze in Zelzate dingen voor mekaar krijgt, zelfs vanuit de oppositie. Onder haar druk zijn de parkeermeters afgeschaft, is de gemeentelijke kinderopvang behouden en is een aantal ontslagen bij het OCMW tegengehouden. Daar waren wisselmeerderheden voor nodig, maar door het vele geruzie tussen de traditionele politieke partijen gaat dat in Zelzate iets makkelijker dan elders.

Bruggeman

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 handhaaft PVDA zijn zes zetels. Het wint daarmee de verkiezingen niet, maar het is wel een factor om rekening mee te houden. Uiteindelijk is het de sp.a van kopman Brent Meuleman die met zeven zetels aan zet is. Niettegenstaande dat de partij van huidig burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) met evenveel zetels nipt iets groter blijft. Zelzate lijkt af te stevenen op paars of dieprood. Uiteindelijk zal burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) de keuze makkelijker maken door in een ultieme persconferentie tegelijkertijd de burgemeesterssjerp op te eisen en een aantal sp.a-boegbeelden te schofferen. De kiem voor een diep rood Zelzate groeit ondertussen uit tot een stevige zwangerschap. Vanmiddag stellen de kersverse ouders hun nieuwe baby voor aan de Zelzatenaar. Met Geert Asman zit mijnheer dokteur mee op de eerste rij.