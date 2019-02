Ambtenaren trainen voor ‘Zelzaats Wereldkampioenschap Sjakossen Werpen’ op Pinkstermaandag “Volledige kringwinkel leeg gekocht” Kristof Vereecke

13u51 0 Zelzate De traditionele middagpauze bij het gemeentebestuur van Zelzate is vandaag vervangen door een rondje sjakossen werpen. De ambtenaren bereiden zich voor het op ‘Zelzaats Wereldkampioenschap Sjakossen Werpen’ dat op Pinkstermaandag op de Grote Markt van hun gemeente wordt georganiseerd.

Zelzate krijgt op Pinkstermaandag een wereldkampioenschap ‘sjakossen werpen’. Een eerbetoon aan Zelzates bekendste zoon: Eddy Wally. Het evenement is een initiatief van de anonieme actiegroep ‘Zelzate geweldig’. Die actiegroep wil de gemeente opnieuw op de kaart zetten als bruisende pleisterplaats aan het kanaal Gent-Terneuzen en dus springen ook de ambtenaren op de kar. “We willen goed zijn op Pinkstermaandag”, zegt bibliothecaris Steven Thanghe. En dus werd de tuin van de bibliotheek deze middag voor even de uitgelezen arena voor een rondje ‘sjakossen werpen’. “We hebben gans de kringwinkel leeg gekocht. Er is in Zelzate geen enkele oude sjakosj meer te vinden”, knipoogt Tanghe.

Techniek en type

Ondertussen vlogen de sjakossen de ambtenaren rond de oren. De ene al wat verder dan de andere. Ook burgemeester Brent Meuleman (sp.a) was van de partij en gooide zijn exemplaar maar liefst 22 meter ver. “Alles hangt af van de techniek en het type sjakosj”, weet Meuleman. Sportfunctionaris Robbie Wyngaerd hield er een opvallende hamerslingertechniek op na, terwijl het bibpersoneel liever onderhands gooide. Of al die inspanningen ook zullen lonen, weten we pas op Pinkstermaandag. Maar dat het enthousiasme groot is in de ‘sjakossengemeente bij uitstek’ moet duidelijk wezen.