Aldi week gesloten voor make-over 13 augustus 2018

De Aldi-vestiging aan de Rijkswachtlaan in Zelzate sluit deze week de deuren voor grote verbouwingswerken.





De Duitse supermarktketen investeert 350 miljoen euro om alle 308 Belgische filialen een metamorfose te geven. De Aldi in Zelzate komt als een van de eerste aan beurt. "De nieuwe winkels worden in gericht volgens het ritme van de dag. Aan de ingang vind je de ontbijtproducten, gevolgd door de versmarkt, het middagmaal en de dranken, wijnen en snacks op het einde. Ook willen we de winkelervaring van onze klanten verbeteren. Er komen sfeerbeelden, ledverlichting en extra spots. Kinderen krijgen karren op hun maat."





De Zelzaatse winkel heropent op maandag 20 augustus vanaf 8.30 uur. Klanten kunnen in tussentijd terecht in de vestigingen in Wachtebeke, Ertvelde, Assenede of over de Nederlandse grens in Axel.





De herindeling zal in totaal ook 450 extra jobs opleveren. Hoeveel extra jobs er in Zelzate bijkomen, is onduidelijk. (KVZ)