Aanleg parking in Groenstraat stilgelegd na ontbreken bodemattesten Buurtbewoners blijven zich zorgen maken rond activiteiten Turkse vzw Kristof Vereecke

02 januari 2019

13u47 0 Zelzate De aanleg van een nieuwe parking op een stuk grond van de lokale Turkse gemeenschap in de Groenstraat werd stilgelegd wegens het ontbreken van de nodige grondattesten.

Het is niet de eerste keer dat de Turkse vzw in de Groenstraat op de vingers wordt getikt. Vorig jaar werden er bomen gekapt zonder vergunning. Dit keer was het de stedenbouwkundige inspectie die de werken aan de parking liet stilleggen omdat de sanering van de grond niet gebeurde volgens de richtlijnen van OVAM. Daardoor waren er ook geen grond- en bodemattesten.

Parkeerdruk

De buurt maakt zich zorgen over de drukte die de Turkse vzw met zich meebrengt. De vzw kocht een aantal jaar geleden een drietal oude woningen op de hoek van de Groenstraat met de René Vermandelstraat. Volgens de buurtbewoners, die anoniem wensen te blijven, zou de vzw er een moskee uitbaten zonder vergunning. Omdat er in de buurt ook al een Marokkaanse moskee bestaat, is de parkeerdruk in de Groenstraat soms erg groot. Vooral op vrijdag tussen 13 en 15 uur. Op dat moment is er vrijdaggebed. De nieuwe parking zou daar een antwoord op kunnen bieden, maar dat was buiten de stedenbouwkundige inspectie gerekend.