Aanleg nieuw sport- en zorgcomplex Zelzate-Zuid loopt opnieuw vertraging op 22 februari 2018

De kans dat er nog dit jaar een spade in de grond gaat voor de aanleg van een multifunctioneel sport- en zorgcomplex in de omgeving van Sint-Jan Baptist is opnieuw een pak kleiner geworden. De gemeenteraad weigerde maandag een projectteam aan te stellen om het dossier te begeleiden.





Volgens de meerderheid van de gemeenteraadsleden is er nog steeds te weinig duidelijkheid binnen het dossier. Een streep door de rekening van burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD), die van het dossier zijn stokpaardje heeft gemaakt. Hij verliet samen met zijn partij de raad. "Ik verdenk heel wat politieke partijen ervan dit dossier bewust te willen vertragen met de verkiezingen in zicht", maakte hij zich gisteren sterk. Hij wees daarbij vooral met de vinger naar zijn eerste schepen Martin Acke (N-VA) die zeer kritisch was voor het dossier, maar uiteindelijke wel meestemde met Bruggeman. De oppositie stemde echter resoluut tegen. "Ik begrijp die mensen", zegt Acke onomwonden. "Het gebrek aan communicatie rond dit dossier nekt onze burgemeester zijn plannen. Iedereen is ervan overtuigd dat het er moet komen, maar niemand wil zo maar een blanco cheque van 4.000.000 euro tekenen." Een zware tegenvaller voor voetbalclub KVV Zelzate dat er zijn toekomstige thuis heeft en voor het eerst in zijn geschiedenis de deur naar nationaal voetbal lijkt open te gaan beuken." KVV-voorzitter Stefaan Luca trok eerder al aan de alarmbel. "Al meer dan drie jaar worden we gegijzeld door politieke spelletjes. Het wordt tijd dat sommige politieke partijen hun verantwoordelijkheid nemen." (KVZ)