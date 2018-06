87% wil in Klein Rusland blijven 06 juni 2018

87% van de Kleine Russen wil blijven wonen in zijn befaamde volkswijk. Dat is het resultaat van een grote bevraging die PVDA organiseerde. De oudste sociale wijk van het land dreigt te moeten verdwijnen voor de aanleg van een nieuwe tunnel onder het kanaal Gent-Terneuzen en de uitbreiding van de Gentse haven. De Vlaamse overheid maakte van de wijk het eerste complexe project van Vlaanderen met de bedoeling snel duidelijkheid te scheppen over de toekomst van de wijk. Verwacht wordt dat die er zelfs pas na de gemeenteraadsverkiezingen zou komen. "Er moet dringend duidelijkheid komen over de toekomst van de wijk. De onzekerheid knaagt", zegt Geert Asman (PVDA). De bewoners van de 162 nog bewoonde huizen werden bevraagd, 111 reageerden. 97 van de gezinnen wil in de wijk blijven wonen, 4 verhuizen liever, 10 gezinnen hebben geen mening. 87% van de Kleine Russen wil in zijn wijk blijven wonen, het liefst in een nieuwe woning. (KVZ)