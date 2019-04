500 kilo winterbrasem voor gemeentelijk visvijver Visliefhebbers kunnen opnieuw hartje ophalen Kristof Vereecke

08 april 2019

14u59 0 Zelzate Een gespecialiseerde firma heeft 500 kilogram verse vis op de gemeentelijke vijsvijver gestoken.

Ze deden dat onder het goedkeurende oog van de gemeentelijke opzichters die zich ontfermen over de visvijver. “Deze vis is erg geliefd bij wedstrijdvissers”, zegt schepen van Sport Luc Van Waesberghe (sp.a). “De visvijver is erg populair om wedstrijden te organiseren. We hebben gewacht tot deze periode om de vis uit te zetten. Het is nu ideaal omdat de temperatuur onder de vijftien graden moet zijn.” De vele Zelzaatse sportliefhebbers kunnen binnenkort hun hartje ophalen. In het najaar wil de gemeente Zelzate een tweede ‘lading’ vis uitzetten.