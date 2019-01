50 vrijwilligers verhuizen groepspraktijk Geneeskunde voor het Volk Op 23 februari opent de nieuwe groepspraktijk voor het grote publiek Kristof Vereecke

27 januari 2019

17u30 0 Zelzate Zo’n 50 vrijwilligers verhuisden afgelopen weekend de inboedel van de groepspraktijk van Geneeskunde voor het Volk aan het Groenplein naar hun nieuwe ‘loods’ aan het Hoogbouwplein.

De werken aan de nieuwe groepspraktijk voor Geneeskunde voor het Volk aan het Hoogbouwplein zijn bijna afgerond. Afgelopen weekend organiseerden ze er een groot verhuisweekend. Een 50-tal vrijwilligers verhuisde het ganse hebben en houden van de dokters van Geneeskunde voor het Volk.

42 jaar nadat grondleggers Frans Van Acoleyen en Roland Van Acker hun praktijk op het Groenplein startten, opent Geneeskunde voor het Volk een eigen medisch centrum. Het nieuwe centrum is ondergebracht in de zogenaamde ‘Loods 6’, een voormalig winkelgebouw aan het Hoogbouwplein. In het weekend van 23 februari plannen ze er een opening voor het grote publiek.